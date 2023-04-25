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У Криму окупанти затримали активіста після обшуку

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Крим, Вівторок 25 квітня 2023 11:29
У Криму окупанти затримали активіста після обшуку Фото: кримський активіст Абдурешіт Джеппаров (krymr.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські силовики затримали кримського активіста Абдурешіта Джеппарова після обшуку у його будинку у вівторок, 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні "Кримської солідарності" у Facebook.

За словами родичів активіста, силовики прийшли близько 7 години ранку, забрали у всіх телефони та не дали викликати адвоката. Близько 10-ї ранку обшук завершився.

"Завершився обшук півгодини тому. Його забрали. Адвоката викликати не встигли, бо одразу забрали телефони. У будинку на момент обшуку була дружина та 14-річна донька", - повідомила родичка Абдурешіта Джеппарова.

Нагадаємо, що 19 березня під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина Таїра Сейдаметова.

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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