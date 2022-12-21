Зеленський летів до США американським військовим літаком

Американський військовий літак забезпечував поїздку президента України Володимира Зеленського до США сьогодні, 21 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає CNN, різні структури США були активно залучені до організації і забезпеченя заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, та повернути його в Україну.
Після того, як тиждень тому Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Америку, сторони одразу ж розпочали вживати безпекових заходів цього візиту.
"Зрештою це було його (Зеленського. - ред.) рішення. Він дійшов висновку, що ці параметри безпеки відповідають його потребам. Ми погодилися з цим і тому виконуємо відповідні дії", - пояснив один з вищих чиновників американської Адміністрації.
Видання розповіло, що Зеленський прибув до Польщі потягом у Перемишль, неподалік від польсько-українського кордону. Згодом Зеленський вилетів з аеропорту Жешув, прямуючи безпосередньо до Вашингтона. Президента України бачили з послом США в Україні Бріджит Енн Брінк.
"Зеленський планує залишити Вашингтон одразу після виступу перед Конгресом на Капітолійському пагорбі, тож, візит триватиме лише кілька годин", - попередили в Адміністрації Байдена.
РБК-Україна повідомило сьогодні всі подробиці візиту президента Володимира Зеленського до США вперше з початку повномасштабної війни.
Під час візиту глави держави американський лідер Джо Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.
Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США в мережі показали відео, де він, ймовірно, перебував у польському Перемишлі. Вже стало відомо, що зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.
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