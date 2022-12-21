Зеленский летел в США американским военным самолетом

Американский военный самолет обеспечивал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США сегодня, 21 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечает CNN, различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.
После того, как неделю назад Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить Америку, стороны сразу же начали принимать меры безопасности этого визита.
"В конце концов, это было его (Зеленского. - ред.) решение. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности отвечают его потребностям. Мы согласились с этим и поэтому выполняем соответствующие действия", - объяснил один из высших чиновников американской Администрации.
Издание рассказало, что Зеленский прибыл в Польшу поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Впоследствии Зеленский вылетел из аэропорта Жешув, направляясь прямо в Вашингтон. Президента Украины видели с послом США в Украине Бриджит Энн Бринк.
"Зеленский планирует оставить Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом на Капитолийском холме, поэтому визит продлится всего несколько часов", - предупредили в Администрации Байдена.
РБК-Украина сообщила сегодня все подробности визита президента Владимира Зеленского в США впервые с начала полномасштабной войны.
Во время визита главы государства американский лидер Джо Байден должен объявить о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.
В преддверии визита президента Владимира Зеленского в США в сети показали видео, где он, вероятно, находился в польском Перемышле. Уже стало известно, что встреча Зеленского с Байденом в Белом доме состоится в 21:00.
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