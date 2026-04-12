Зеленський летить до Риму: в уряді Мелоні назвали дату зустрічі

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні прийме президента України Володимира Зеленського у Римі 15 квітня. Лідери зустрінуться у понеділок у Палаццо Кіджі - офіційній резиденції італійських прем'єрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії.
Італійська сторона оприлюднила чіткий графік, за яким початок переговорів заплановано на 15:30 за місцевим часом. Сама зустріч двох лідерів країн матиме офіційний статус.
Наразі італійський уряд не розкриває повний порядок денний. Офіс президента України поки зберігає тишу - візит офіційно не підтвердили.
Сторони зазвичай обговорюють військову допомогу та енергетичну безпеку. Також важливою темою залишається відбудова України.
Зеленський не був у Римі досить довго. Його останній офіційний візит до Італії відбувся 10 липня 2025 року. Тоді український президент домовлявся із союзниками про відбудову України та посилення ППО.
Ми вже повідомляли, що італійська прем'єрка Джорджія Мелоні заявила, що вона "не згодна" з критикою президента США Дональда Трампа на адресу європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном. Крім цього Мелоні сказала, що італійська економіка відчуває наслідки війни на собі, додавши, що її уряд сповнений рішучості захистити італійські сім'ї та підприємства.
Також Мелоні відкинула інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримала позицію проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України. Мелоні наголосила, що вихід із ситуації можливий через взаємні поступки сторін.