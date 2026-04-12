Зеленський летить до Риму: в уряді Мелоні назвали дату зустрічі

Останні події навколо Італії

Ми вже повідомляли, що італійська прем'єрка Джорджія Мелоні заявила, що вона "не згодна" з критикою президента США Дональда Трампа на адресу європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном. Крім цього Мелоні сказала, що італійська економіка відчуває наслідки війни на собі, додавши, що її уряд сповнений рішучості захистити італійські сім'ї та підприємства.

Також Мелоні відкинула інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримала позицію проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України. Мелоні наголосила, що вихід із ситуації можливий через взаємні поступки сторін.