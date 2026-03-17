"Плавучий Чорнобиль" у Середземному морі: Італія б’є на сполох через некерований російський танкер

У центральній частині Середземного моря вже кілька днів дрейфує пошкоджений російський паливний танкер Arctic Metagas з газом. Італія попереджає про серйозну екологічну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ситуація в акваторії між Мальтою та італійським островом Лампедуза досягла критичної точки. Російський танкер, що перевозить колосальну кількість зрідженого газу та дизельного палива, фактично став «кораблем-привидом». Після ймовірної атаки дронів судно втратило екіпаж, живлення та керування, і тепер воно безконтрольно дрейфує в одному з найважливіших морських районів світу.

Чому цей інцидент називають катастрофою року

Експерти та італійські урядовці не стримують емоцій у прогнозах. Ось головні факти, які роблять ситуацію екстремальною:

Масштаб загрози: На борту — понад 60 000 тонн ЗПГ . Будь-яка детонація або розгерметизація через пошкодження корпусу може спричинити вибух небаченої сили.

Екологічна петля: Танкер несе 900 тонн дизеля . У разі витоку під загрозою опиняться унікальні морські заповідники та туристичні зони Італії.

Відсутність контролю: Судно має великий нахил на бік (крен) і величезну пробоїну. Воно не реагує на сигнали та дрейфує за волею течії.

"Ми маємо справу з бомбою уповільненої дії, яка цокає біля наших берегів. Італійські порти закриті для цього судна, адже ризик занадто високий", - коментують джерела в уряді Джорджі Мелоні.

Що відомо про атаку

Інцидент стався 3 березня. Російська сторона заявляє про атаку українських морських та повітряних безпілотників. Внаслідок вибухів на судні спалахнула пожежа, а 30 членів екіпажу були змушені рятуватися втечею (їх підібрала берегова охорона Лівії). Офіційний Київ наразі не підтверджує своєї участі в операції.

План порятунку: чи є вихід

Зараз танкер перебуває всього за 20 миль від острова Ліноза. Італія та Мальта підняли по тривозі спецфлот. Розглядаються три сценарії:

Спроба буксирування: Найнебезпечніший варіант через нестабільність конструкції судна. Контрольоване затоплення: На великій глибині, щоб мінімізувати вплив на узбережжя. Очікування: Сподівання на те, що течія віднесе судно далі від суші, поки власник (російська компанія) ігнорує запити.

Екологи попереджають: якщо «Плавучий Чорнобиль» вибухне або розломиться навпіл, Середземне море може отримати рану, яка не загоїться десятиліттями.