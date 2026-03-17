ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Плавучий Чорнобиль" у Середземному морі: Італія б’є на сполох через некерований російський танкер

01:42 17.03.2026 Вт
2 хв
Італія та Мальта уже підняли по тривозі спецфлот
Оксана Гапончук
"Плавучий Чорнобиль" у Середземному морі: Італія б’є на сполох через некерований російський танкер

У центральній частині Середземного моря вже кілька днів дрейфує пошкоджений російський паливний танкер Arctic Metagas з газом. Італія попереджає про серйозну екологічну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Іран допускає можливість пропуску нафтових танкерів через Ормузьку протоку, але є умова

Ситуація в акваторії між Мальтою та італійським островом Лампедуза досягла критичної точки. Російський танкер, що перевозить колосальну кількість зрідженого газу та дизельного палива, фактично став «кораблем-привидом». Після ймовірної атаки дронів судно втратило екіпаж, живлення та керування, і тепер воно безконтрольно дрейфує в одному з найважливіших морських районів світу.

Чому цей інцидент називають катастрофою року

Експерти та італійські урядовці не стримують емоцій у прогнозах. Ось головні факти, які роблять ситуацію екстремальною:

  • Масштаб загрози: На борту — понад 60 000 тонн ЗПГ. Будь-яка детонація або розгерметизація через пошкодження корпусу може спричинити вибух небаченої сили.

  • Екологічна петля: Танкер несе 900 тонн дизеля. У разі витоку під загрозою опиняться унікальні морські заповідники та туристичні зони Італії.

  • Відсутність контролю: Судно має великий нахил на бік (крен) і величезну пробоїну. Воно не реагує на сигнали та дрейфує за волею течії.

"Ми маємо справу з бомбою уповільненої дії, яка цокає біля наших берегів. Італійські порти закриті для цього судна, адже ризик занадто високий", - коментують джерела в уряді Джорджі Мелоні.

Що відомо про атаку

Інцидент стався 3 березня. Російська сторона заявляє про атаку українських морських та повітряних безпілотників. Внаслідок вибухів на судні спалахнула пожежа, а 30 членів екіпажу були змушені рятуватися втечею (їх підібрала берегова охорона Лівії). Офіційний Київ наразі не підтверджує своєї участі в операції.

План порятунку: чи є вихід

Зараз танкер перебуває всього за 20 миль від острова Ліноза. Італія та Мальта підняли по тривозі спецфлот. Розглядаються три сценарії:

  1. Спроба буксирування: Найнебезпечніший варіант через нестабільність конструкції судна.

  2. Контрольоване затоплення: На великій глибині, щоб мінімізувати вплив на узбережжя.

  3. Очікування: Сподівання на те, що течія віднесе судно далі від суші, поки власник (російська компанія) ігнорує запити.

Екологи попереджають: якщо «Плавучий Чорнобиль» вибухне або розломиться навпіл, Середземне море може отримати рану, яка не загоїться десятиліттями.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Італія Екологічна катастрофа
Новини
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
