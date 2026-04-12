Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский летит в Рим: в правительстве Мелони назвали дату встречи

00:06 12.04.2026 Вс
2 мин
Когда президент Украины встретится с премьером Италии?
aimg Филипп Бойко
Фото: Владимир Зеленаький и Джорджия Мелони (Getty Images)

Премьер Италии Джорджия Мелони примет президента Украины Владимира Зеленского в Риме 15 апреля. Лидеры встретятся в понедельник в Палаццо Киджи - официальной резиденции итальянских премьеров.

Итальянская сторона обнародовала четкий график, по которому начало переговоров запланировано на 15:30 по местному времени. Сама встреча двух лидеров стран будет иметь официальный статус.

Сейчас итальянское правительство не раскрывает полную повестку дня. Офис президента Украины пока хранит тишину - визит официально не подтвердили.

Стороны обычно обсуждают военную помощь и энергетическую безопасность. Также важной темой остается восстановление Украины.

Зеленский не был в Риме достаточно долго. Его последний официальный визит в Италию состоялся 10 июля 2025 года. Тогда украинский президент договаривался с союзниками о восстановлении Украины и усилении ПВО.

Последние события вокруг Италии

Мы уже сообщали, что итальянский премьер Джорджия Мелони заявила, что она "не согласна" с критикой президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран и их позиции по войне с Ираном. Помимо этого Мелони сказала, что итальянская экономика ощущает последствия войны на себе, добавив, что её правительство полно решимости защитить итальянские семьи и предприятия.

Также Мелони отвергла информацию СМИ о том, что она якобы поддержала позицию пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана по блокированию кредита для Украины. Мелони отметила, что выход из ситуации возможен через взаимные уступки сторон.

