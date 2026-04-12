Зеленский летит в Рим: в правительстве Мелони назвали дату встречи

Премьер Италии Джорджия Мелони примет президента Украины Владимира Зеленского в Риме 15 апреля. Лидеры встретятся в понедельник в Палаццо Киджи - официальной резиденции итальянских премьеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Италии .

Итальянская сторона обнародовала четкий график, по которому начало переговоров запланировано на 15:30 по местному времени. Сама встреча двух лидеров стран будет иметь официальный статус.

Сейчас итальянское правительство не раскрывает полную повестку дня. Офис президента Украины пока хранит тишину - визит официально не подтвердили.

Стороны обычно обсуждают военную помощь и энергетическую безопасность. Также важной темой остается восстановление Украины.

Зеленский не был в Риме достаточно долго. Его последний официальный визит в Италию состоялся 10 июля 2025 года. Тогда украинский президент договаривался с союзниками о восстановлении Украины и усилении ПВО.