Зеленский летит в Рим: в правительстве Мелони назвали дату встречи

00:06 12.04.2026 Вс
2 мин
Когда президент Украины встретится с премьером Италии?
aimg Филипп Бойко
Фото: Владимир Зеленский и Джорджия Мелони (Getty Images)

Премьер Италии Джорджия Мелони примет президента Украины Владимира Зеленского в Риме 15 апреля. Лидеры встретятся в понедельник в Палаццо Киджи - официальной резиденции итальянских премьеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Италии.

Читайте также: "Плавучий Чернобыль" в Средиземном море: Италия бьет тревогу из-за неуправляемого российского танкера

Итальянская сторона обнародовала четкий график, по которому начало переговоров запланировано на 15:30 по местному времени. Сама встреча двух лидеров стран будет иметь официальный статус.

Сейчас итальянское правительство не раскрывает полную повестку дня. Офис президента Украины пока хранит тишину - визит официально не подтвердили.

Стороны обычно обсуждают военную помощь и энергетическую безопасность. Также важной темой остается восстановление Украины.

Зеленский не был в Риме достаточно долго. Его последний официальный визит в Италию состоялся 10 июля 2025 года. Тогда украинский президент договаривался с союзниками о восстановлении Украины и усилении ПВО.

Последние события вокруг Италии

Мы уже сообщали, что итальянский премьер Джорджия Мелони заявила, что она "не согласна" с критикой президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран и их позиции по войне с Ираном. Помимо этого Мелони сказала, что итальянская экономика ощущает последствия войны на себе, добавив, что её правительство полно решимости защитить итальянские семьи и предприятия.

Также Мелони отвергла информацию СМИ о том, что она якобы поддержала позицию пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана по блокированию кредита для Украины. Мелони отметила, что выход из ситуации возможен через взаимные уступки сторон.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой