Зеленський легалізував множинне громадянство: кого це торкнеться

Відповідний документ вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства.

Ним вводиться поняття "множинне громадянство (підданство)", під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.



Що передбачає закон про множинне громадянство

Для громадян України:

Врегульовується факт наявності іноземного громадянства без загрози втрати українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).

Право офіційно отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).

Для громадян інших країн:

Право на набуття громадянства України за скороченою процедурою для осіб українського походження.

Впровадження нової процедури набуття громадянства для іноземців, які не мають українського етнічного коріння.

Можливість отримати українське громадянство без вимоги відмови від наявного громадянства, крім випадків, коли йдеться про громадянство держави-агресора.

Спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців, які проходять військову службу в Україні.

Право на українське громадянство для осіб, яких переслідують у їх країнах з політичних мотивів.

Що важливо знати

Як для громадян України, так і інших країн встановлюється чітке правило: особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише як громадянин України. Також важливо, що даний закон:

Не відкриває двері для всіх - перелік країн буде запроваджено з урахуванням безпеки та інтересів України.

Забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Громадянство РФ - підстава для втрати українського, крім випадків примусу чи автоматичного надання.

Передбачає механізми контролю та втрати громадянства у випадку порушень.

Не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції - ці умови збережено.

Для держслужбовців і суддів множинне громадянство заборонено законодавством і надалі. Закон цього не змінює.

Для чого в Україні ввели інститут множинного громадянства

Як зазначали в уряді, документ було розроблено як відповідь на демографічні та безпекові виклики, а також на потребу відновлення та збереження зв’язку з мільйонами українців за межами держави.

Заступниця голови ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та нардеп Євгенія Кравчук заявляла, що закон про множинне громадянство не робить порушниками закону тих українців, які вже де-факто мають два паспорти - український і країни, де вони проживають.

"Дуже багато українців виїхали 10-20 років тому і отримали громадянство інших країн. Ухвалений документ дозволить таким особам тримати свій український паспорт, переоформлювати його та залишатися громадянином України", - пояснювала вона.

За її словами, документ допоможе зберегти зв’язок з Україною вимушеним переселенцям з України, які шукають притулок через війну.

Крім того, батьки маленьких українців, народжених за кордоном, тепер не будуть змушені обирати громадянство: буде можливість мати і український паспорт, і паспорт країни, яка прийняла родину у себе.

Також для етнічних українців, які ніколи не мали українського громадянства, буде спрощена процедура. Вони однаково мають як мінімум рік проживати в Україні перед отриманням українського громадянства.