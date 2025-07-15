Зеленський легалізував множинне громадянство: кого це торкнеться

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проекту закону.
Відповідний документ вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства.
Ним вводиться поняття "множинне громадянство (підданство)", під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.
Для громадян України:
Для громадян інших країн:
Як для громадян України, так і інших країн встановлюється чітке правило: особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише як громадянин України. Також важливо, що даний закон:
Як зазначали в уряді, документ було розроблено як відповідь на демографічні та безпекові виклики, а також на потребу відновлення та збереження зв’язку з мільйонами українців за межами держави.
Заступниця голови ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та нардеп Євгенія Кравчук заявляла, що закон про множинне громадянство не робить порушниками закону тих українців, які вже де-факто мають два паспорти - український і країни, де вони проживають.
"Дуже багато українців виїхали 10-20 років тому і отримали громадянство інших країн. Ухвалений документ дозволить таким особам тримати свій український паспорт, переоформлювати його та залишатися громадянином України", - пояснювала вона.
За її словами, документ допоможе зберегти зв’язок з Україною вимушеним переселенцям з України, які шукають притулок через війну.
Крім того, батьки маленьких українців, народжених за кордоном, тепер не будуть змушені обирати громадянство: буде можливість мати і український паспорт, і паспорт країни, яка прийняла родину у себе.
Також для етнічних українців, які ніколи не мали українського громадянства, буде спрощена процедура. Вони однаково мають як мінімум рік проживати в Україні перед отриманням українського громадянства.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запровадження множинного громадянства.
Відповідний законопроєкт №11469 ініціював президент Володимир Зеленський ще у серпні 2024 року. Згодом, у листопаді того ж року глава держави, представляючи у парламенті План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує відповідний інститут множинного громадянства. Як відомо, Зеленський ще від початку своєї каденції виступав за множинне громадянство та неодноразово вносив до Ради відповідні проекти.
Додамо, що вже 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство. За документ проголосували 243 народних обранці.
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