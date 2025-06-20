Україна визнає подвійне громадянство: кому дозволено і які обмеження

Верховна Рада України 18 червня ухвалила в другому читанні законопроєкт №11469 , який закладає правову основу для визнання множинного громадянства.

Про ключові зміни, винятки, обмеження та переваги новації, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка, старша юристка Expatpro Катерина Затулко .

Це вперше в історії, коли держава публічно визнає можливість поєднання українського паспорта з громадянством інших країн. Закон набере чинності через 6 місяців після офіційного опублікування (за умови підписання президентом).

Хто зможе мати кілька громадянств

Адвокатка пояснює, що закон не передбачає автоматичного отримання другого громадянства для всіх. Він лише дозволяє визнавати множинне громадянство у передбачених законом випадках, зокрема:

діти, які при народженні отримують кілька громадянств;

українські діти, всиновлені іноземцями;

громадяни України, які автоматично набувають інше громадянство через шлюб;

випадки, коли українці автоматично отримали іноземний паспорт без подання заяви;

іноземці з "дружніх" держав (перелік складе Кабмін), які отримують українське громадянство у спрощеному порядку;

українці, які набули громадянство таких "дружніх" країн.

Обмеження та винятки

Закон не стосується громадян країн-агресорів (зокрема РФ і Білорусі). Також множинне громадянство заборонено для:

держслужбовців і суддів (відповідно до чинного законодавства);

осіб, які добровільно набули громадянство країни-агресора чи іншої держави поза переліком Кабміну;

осіб, які не склали обов'язкові іспити (мова, Конституція, історія) упродовж 3 років після отримання громадянства;

осіб, що проходили військову службу в армії держави-агресора або окупанта.

Що змінюється для іноземців

Для отримання українського громадянства в спрощеному порядку відтепер не вимагатимуть відмови від іншого паспорта - але лише для громадян країн із переліку, який складе уряд (орієнтир - країни ЄС та ті, що запровадили санкції проти РФ).

Разом із тим, ускладнюється процедура для іноземців, які хочуть стати громадянами України:

треба прожити 5 років на підставі тимчасової посвідки;

потім отримати постійну посвідку й ще 5 років прожити на її основі;

лише після цього - подавати заяву на громадянство.

Винятки залишаються для тих, хто має заслуги перед державою, служив у ЗСУ, перебуває у шлюбі з українцем понад 3 роки або має статус закордонного українця.

Закон створює механізм повернення громадянства для осіб з української діаспори, які втратили його через еміграцію. Це відкриває шлях для відновлення зв’язків із мільйонами українців по всьому світу.

Що ще варто знати

Конституція України залишається незмінною: принцип "єдиного громадянства" зберігається. Як це співіснуватиме із новим законом - має вирішити Конституційний суд, який поки не працює в повному складі.

Закон не змінює інші сфери: податкове, соціальне, військове та виборче законодавство залишаються чинними.

Перелік "дружніх країн" та детальні процедури мають бути визначені у підзаконних актах.

Що означає для країни

Закон про множинне громадянство - важливий сигнал для діаспори, партнерів України та тих, хто опинився у складному правовому становищі. Він визнає реальність: десятки тисяч українців мають іноземні паспорти.

Це також шанс зміцнити зв'язок із фахівцями за кордоном, полегшити повернення додому, сприяти інвестиціям і глобальному партнерству. Водночас, реалізація нових правил залежить від політичної волі та ефективного підзаконного регулювання.