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Зеленский легализовал множественное гражданство: кого это коснется

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта закона.

Соответствующий документ впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства.

Им вводится понятие "множественное гражданство (подданство)", под которым понимается одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Что предусматривает закон о множественном гражданстве

Для граждан Украины:

  • Урегулируется факт наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).
  • Право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

Для граждан других стран:

  • Право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре для лиц украинского происхождения.
  • Внедрение новой процедуры приобретения гражданства для иностранцев, не имеющих украинских этнических корней.
  • Возможность получить украинское гражданство без требования отказа от имеющегося гражданства, кроме случаев, когда речь идет о гражданстве государства-агрессора.
  • Упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине.
  • Право на украинское гражданство для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.

Что важно знать

Как для граждан Украины, так и других стран устанавливается четкое правило: лицо, которое имеет другой паспорт, но является гражданином Украины, на территории Украины признается только как гражданин Украины. Также важно, что данный закон:

  • Не открывает двери для всех - перечень стран будет введен с учетом безопасности и интересов Украины.
  • Запрещает множественное гражданство с государством-агрессором. Гражданство РФ - основание для потери украинского, кроме случаев принуждения или автоматического предоставления.
  • Предусматривает механизмы контроля и потери гражданства в случае нарушений.
  • Не отменяет требований по знанию украинского языка, истории и Конституции - эти условия сохранены.
  • Для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено законодательством и в дальнейшем. Закон этого не меняет.

Для чего в Украине ввели институт множественного гражданства

Как отмечали в правительстве, документ был разработан как ответ на демографические вызовы и вызовы безопасности, а также на необходимость восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства.

Заместитель главы ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики и нардеп Евгения Кравчук заявляла, что закон о множественном гражданстве не делает нарушителями закона тех украинцев, которые уже де-факто имеют два паспорта - украинский и страны, где они проживают.

"Очень много украинцев выехали 10-20 лет назад и получили гражданство других стран. Принятый документ позволит таким лицам держать свой украинский паспорт, переоформлять его и оставаться гражданином Украины", - объясняла она.

По ее словам, документ поможет сохранить связь с Украиной вынужденным переселенцам из Украины, которые ищут убежище из-за войны.

Кроме того, родители маленьких украинцев, рожденных за рубежом, теперь не будут вынуждены выбирать гражданство: будет возможность иметь и украинский паспорт, и паспорт страны, которая приняла семью у себя.

Также для этнических украинцев, которые никогда не имели украинского гражданства, будет упрощена процедура. Они все равно должны как минимум год проживать в Украине перед получением украинского гражданства.

Напомним, что в конце прошлого года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении множественного гражданства.

Соответствующий законопроект №11469 инициировал президент Владимир Зеленский еще в августе 2024 года. Впоследствии, в ноябре того же года глава государства, представляя в парламенте План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в соответствующем институте множественного гражданства. Как известно, Зеленский еще с начала своей каденции выступал за множественное гражданство и неоднократно вносил в Раду соответствующие проекты.

Добавим, что уже 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве. За документ проголосовали 243 народных избранника.

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