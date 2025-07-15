Зеленский легализовал множественное гражданство: кого это коснется

Соответствующий документ впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства.

Им вводится понятие "множественное гражданство (подданство)", под которым понимается одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.



Что предусматривает закон о множественном гражданстве

Для граждан Украины:

Урегулируется факт наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

Право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

Для граждан других стран:

Право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре для лиц украинского происхождения.

Внедрение новой процедуры приобретения гражданства для иностранцев, не имеющих украинских этнических корней.

Возможность получить украинское гражданство без требования отказа от имеющегося гражданства, кроме случаев, когда речь идет о гражданстве государства-агрессора.

Упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине.

Право на украинское гражданство для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.

Что важно знать

Как для граждан Украины, так и других стран устанавливается четкое правило: лицо, которое имеет другой паспорт, но является гражданином Украины, на территории Украины признается только как гражданин Украины. Также важно, что данный закон:

Не открывает двери для всех - перечень стран будет введен с учетом безопасности и интересов Украины.

Запрещает множественное гражданство с государством-агрессором. Гражданство РФ - основание для потери украинского, кроме случаев принуждения или автоматического предоставления.

Предусматривает механизмы контроля и потери гражданства в случае нарушений.

Не отменяет требований по знанию украинского языка, истории и Конституции - эти условия сохранены.

Для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено законодательством и в дальнейшем. Закон этого не меняет.

Для чего в Украине ввели институт множественного гражданства

Как отмечали в правительстве, документ был разработан как ответ на демографические вызовы и вызовы безопасности, а также на необходимость восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства.

Заместитель главы ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики и нардеп Евгения Кравчук заявляла, что закон о множественном гражданстве не делает нарушителями закона тех украинцев, которые уже де-факто имеют два паспорта - украинский и страны, где они проживают.

"Очень много украинцев выехали 10-20 лет назад и получили гражданство других стран. Принятый документ позволит таким лицам держать свой украинский паспорт, переоформлять его и оставаться гражданином Украины", - объясняла она.

По ее словам, документ поможет сохранить связь с Украиной вынужденным переселенцам из Украины, которые ищут убежище из-за войны.

Кроме того, родители маленьких украинцев, рожденных за рубежом, теперь не будут вынуждены выбирать гражданство: будет возможность иметь и украинский паспорт, и паспорт страны, которая приняла семью у себя.

Также для этнических украинцев, которые никогда не имели украинского гражданства, будет упрощена процедура. Они все равно должны как минимум год проживать в Украине перед получением украинского гражданства.