Зеленський про Курський напрямок: росіяни хочуть деокупувати території, але успіхів не видно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Щодо Курського напрямку. Росіяни там почали свої швидкі наступальні дії. Вони хочуть застосувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо десь про 40 тисяч людей там. Вони хотіли швидких проривів та деокупації. Приємно, що тепер не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території", - наголосив президент.

Він зазначив, що попри всі спроби росіян, серйозних успіхів в їх просуванні наразі не видно.

"Тим не менш, хочу сказати, що вони це роблять, успіхів серйозних ми поки не бачимо. Наші героїчні військові тримаються та роблять все для інших наших військово-політичних кроків", - підкреслив президент.