Зеленський про Курський напрямок: росіяни хочуть деокупувати території, але успіхів не видно
Російські військові намагаються повернути під свій контроль території Курської області. Проте серйозних успіхів поки не видно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
"Щодо Курського напрямку. Росіяни там почали свої швидкі наступальні дії. Вони хочуть застосувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо десь про 40 тисяч людей там. Вони хотіли швидких проривів та деокупації. Приємно, що тепер не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території", - наголосив президент.
Він зазначив, що попри всі спроби росіян, серйозних успіхів в їх просуванні наразі не видно.
"Тим не менш, хочу сказати, що вони це роблять, успіхів серйозних ми поки не бачимо. Наші героїчні військові тримаються та роблять все для інших наших військово-політичних кроків", - підкреслив президент.
Операція в Курській області
Нагадаємо, що минулого місяця росіяни почали скаржитись на бої в Курській області. Окупанти повідомляли, що військові ЗСУ відігнали їх військових від кордону та почали просуватись вглиб території.
За кілька тижнів Україна визнала причетність до даних боїв та заявила, що вже понад 100 населених пунктів перейшло під контроль ЗСУ, Зауважимо, що однією з цілей даної операції було відведення російських військ від Покровська, де на той момент була найгарячіша точка фронту.
Зауважимо, що тактика таки спрацювала, адже нещодавно російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області.
Повідомляється, що РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.
Міністерство оборони США також підтвердило інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії в Курській області. У Пентагоні назвали масштаби цих дій "незначними".
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