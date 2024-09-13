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США вважають "незначними" контрнаступальні дії РФ у Курській області

П'ятниця 13 вересня 2024 04:03
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США вважають "незначними" контрнаступальні дії РФ у Курській області Фото: прессекретарь Міноборони США генерал-майор Пет Райдер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії в Курській області. У Пентагоні назвали масштаби цих дій "незначними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області», - сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За його словами, ці дії є "незначними". Однак у Пентагоні стежать за розвитком подій, зауважив Райдер.

За даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін нібито доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Але вони повинні зробити це не знімаючи сили з ключових ділянок в Україні.

У вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом, заявив президент Володимир Зеленський.

ISW пише, що залишається незрозумілим, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії.

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Війна Росії проти України Курська область
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