Зеленский о Курском направлении: россияне хотят деоккупировать территории, но успехов не видно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"По Курскому направлению. Россияне там начали свои быстрые наступательные действия. Они хотят применить там около 60-70 тысяч человек. Нам известно где-то о 40 тысячах людей там. Они хотели быстрых прорывов и деоккупации. Приятно, что теперь не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, несмотря на все попытки россиян, серьезных успехов в их продвижении пока не видно.

"Тем не менее хочу сказать, что они это делают, успехов серьезных мы пока не видим. Наши героические военные держатся и делают все для других наших военно-политических шагов", - подчеркнул президент.