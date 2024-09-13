Росія почала перекидати у Курську область більш досвідчені підрозділи, - ISW

Російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).