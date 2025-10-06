Зеленський: якщо місцеві очільники не вирішать критичні проблеми, будуть заходи

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, на тлі похолодання по всій Україні російські окупанти почали завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах.

Зокрема, окупанти минулого тижня атакували ТЕЦ у Славутичі. На цьому тлі в Чернігівській області сотні тисяч жителів залишилися без світла.

Енергетики були змушені запровадити графіки відключень світла в Чернігівській області.

Також окупанти атакували енергооб'єкти в Шостці Сумської області. У місті є проблеми з електропостачанням.