"Це вимушений крок": Шостку попередили про тимчасовий блекаут

Понеділок 06 жовтня 2025 10:35
UA EN RU
"Це вимушений крок": Шостку попередили про тимчасовий блекаут Фото: місто лишилось знеструмлене через удар РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Енергетики попередили Шостку про тимчасове припинення електропостачання через відновлювальні роботи після удару РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"У Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з проведенням робіт із ліквідації наслідків військової агресії Росії", - повідомили в обленерго.

Під час цих заходів можливі короткочасні відновлення та повторні знеструмлення.

"Це вимушений крок, адже енергетики працюють над комплексним рішенням, яке дозволить забезпечити електроенергією всіх споживачів, які зараз залишаються без електроенергії", - додали енергетики.

Водночас голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у посиленому режимі працюють усі служби, щоб відновити енергопостачання та газопостачання в оселях мешканців.

"На ранок значна частина споживачів уже заживлена, із газом вже понад 50% будинків. Роботи продовжуються. Енергетики та газівники працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення громади", - написав Григоров.

За його словами, стабільно працює близько 80% мобільного покриття. Усі мобільні оператори працюють над підсиленням покриття.

"Усі пункти незламності працюють і забезпечені енергонезалежним інтернетом", - додав голова ОВА.

Удар по Шостці

Нагадаємо, 4 жовтня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка лишилось знеструмлене.

Також росіяни залишили Шостку без води та газу через удари по інфраструктурі.

В той же день окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Шостці та потягу "Шостка-Київ" - повідомлялось про постраждалих.

