Зеленский: если местные руководители не решат критические проблемы, будут меры

В Украине некоторые местные руководители не демонстрируют эффективность в контексте подготовки к зимнему периоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что спасатели и полиция эффективно помогают украинцам в общинах. Также существенно помогают энергетические компании. С хорошей стороны проявляют себя и коммунальные службы.
Напомним, на фоне похолодания по всей Украине российские оккупанты начали наносить удары по украинским энергетическим объектам.
В частности, оккупанты на прошлой неделе атаковали ТЭЦ в Славутиче. На этом фоне в Черниговской области сотни тысяч жителей остались без света.
Энергетики были вынуждены ввести графики отключений света в Черниговской области.
Также оккупанты атаковали энергообъекты в Шостке Сумской области. В городе есть проблемы с электроснабжением.