RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: если местные руководители не решат критические проблемы, будут меры

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине некоторые местные руководители не демонстрируют эффективность в контексте подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что спасатели и полиция эффективно помогают украинцам в общинах. Также существенно помогают энергетические компании. С хорошей стороны проявляют себя и коммунальные службы. 

"К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут справиться с критическими проблемами самостоятельно, будут решения центральной власти относительно них. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного", - добавил Зеленский. 

Удары РФ по энергетике

Напомним, на фоне похолодания по всей Украине российские оккупанты начали наносить удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, оккупанты на прошлой неделе атаковали ТЭЦ в Славутиче. На этом фоне в Черниговской области сотни тысяч жителей остались без света.

Энергетики были вынуждены ввести графики отключений света в Черниговской области.

Также оккупанты атаковали энергообъекты в Шостке Сумской области. В городе есть проблемы с электроснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОтопительный сезонВойна в Украине