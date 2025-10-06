Зеленский: если местные руководители не решат критические проблемы, будут меры

Удары РФ по энергетике

Напомним, на фоне похолодания по всей Украине российские оккупанты начали наносить удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, оккупанты на прошлой неделе атаковали ТЭЦ в Славутиче. На этом фоне в Черниговской области сотни тысяч жителей остались без света.

Энергетики были вынуждены ввести графики отключений света в Черниговской области.

Также оккупанты атаковали энергообъекты в Шостке Сумской области. В городе есть проблемы с электроснабжением.