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Зеленський: якщо буде зброя, ми не лише не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас

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П'ятниця 03 лютого 2023 17:04
Зеленський: якщо буде зброя, ми не лише не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійну, наші захисники не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Президент підкреслив, що здавати Бахмут ніхто не буде. Українські захисники будуть боротися стільки, скільки зможуть.

"Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там впали, героями. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, а й почнемо звільняти Донбас, який був окупований з 2014 року", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна має конкретний перелік зброї, яка їй необхідна. Він також подякував державам, які підтримують нашу країну на цьому шляху.

Нагадаємо, раніше у Генштабі підкреслювали, що українські бійці не будуть виходити з Бахмута, доки там є можливість оборонятися. Ситуація залишається контрольованою.

Окрім того, у ЗСУ пояснювали, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони.

Тим часом в естонській розвідці зазначали, що утримання Бахмута дало Україні можливість створити нові лінії оборони, тому захисники можуть найближчим часом вийти з міста.

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Володимир Зеленський Бахмут
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