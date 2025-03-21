Зеленський про контроль за перемир’ям: спочатку дійдімо, але найкращий механізм - НАТО

"Давайте ще туди дійдемо, бо ви говорите, що потрібен моніторинг закінчення війни, а ми говоримо, що потрібен перший крок, і, в принципі, через це будуть зустрічатися команди - моніторинг припинення вогню. Тому що РФ його постійно порушує, і це ще до угоди про закінчення війни. На жаль, це такий процес", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що на початку сторони мають домовитися про сісфаєр. Як зазначив Зеленський, дуже важливо домовитися про те, хто буде здійснювати моніторинг.

"Ми говорили з різними нашими колегами - з Британією, з Францією, ми говорили з США. З тими країнами, з якими ми по лінії розвідок сьогодні працюємо. Це не секрет. Тому ми будемо з ними говорити про модальність цього моніторингу", - додав він.

Водночас президент України відзначив, що те, як моніторити закінчення війни з росіянами - це складне питання.

"Я тому завжди виступав за те, що найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки для всіх, і, напевно, найпрацюючий - це НАТО. Там усе розроблено: як відбувається, хто на це дивиться, яка там модальність, як сили застосовуються у разі агресії. Я вважаю, що це найзрозуміліший формат", - сказав він.

Та зауважив, що якщо такого формату не буде, тоді все інше вийде дорожче і складніше.