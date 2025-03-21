Чи може бути підписана угода про перемир'я у Саудівській Аравії: що каже Зеленський

Наразі незрозуміло, чим закінчиться зустріч України, Росії та США у Саудівській Аравії. Однак було б добре, якби вона завершилася якимось результатом, який наблизить сторони до повного припинення вогню.

"Я підтримував з самого початку позицію США про безумовну тишу. Чому? Бо не потрібно тоді мати 10-20 зустрічей на технічному рівні, щоб обговорювати умови. То є безумовно. Я вважаю, що це є більш швидкий варіант. Але ми не будемо проти будь-якого формату та кроків до безумовного припинення вогню", - сказав Зеленський.

Першим кроком, за його словами, може бути, тиша в небі або умови, які проговорював президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови.

"Він мені передавав, про що вони говорили з Путіним - саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичних об'єктах та іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання - інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме. Тому я думаю що наша технічна команда буде готова зі списком об'єктів і напрямків, де б ми це бачили", - додав президент.

Водночас він зазначив, що не може сказати, чим закінчиться зустріч у Саудівській Аравії.

"Я думаю що було б добре щоб зустріч закінчилась якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони хочуть цього, або роблять вигляд, що хочуть цього. Ми цього хочемо. Ми будемо готові бути дуже швидкими та предметними. І я думаю, що питання не з українською командою", - наголосив Зеленський.