Зеленский о контроле за перемирием: сначала дойдем, но лучший механизм - НАТО

Для установления мониторинга за перемирием между Украиной и Россией надо достичь самого перемирия. Однако, несмотря на это, лучшим механизмом для наблюдения является НАТО
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.
"Давайте еще туда дойдем, потому что вы говорите, что нужен мониторинг окончания войны, а мы говорим, что нужен первый шаг, и, в принципе, из-за этого будут встречаться команды - мониторинг прекращения огня. Потому что РФ его постоянно нарушает, и это еще до соглашения об окончании войны. К сожалению, это такой процесс", - пояснил Зеленский.
Он отметил, что в начале стороны должны договориться о сисфаере. Как сказал Зеленский, очень важно договориться о том, кто будет осуществлять мониторинг.
"Мы говорили с разными нашими коллегами - с Британией, с Францией, мы говорили с США. С теми странами, с которыми мы по линии разведок сегодня работаем. Это не секрет. Поэтому мы будем с ними говорить о модальности этого мониторинга", - добавил он.
В то же время президент Украины отметил, что, то, как мониторить окончание войны с россиянами - это сложный вопрос.
"Я поэтому всегда выступал за то, что самый дешевый способ мониторинга и гарантий безопасности для всех, и, наверное, самый работающий - это НАТО. Там все разработано: как происходит, кто на это смотрит, какая там модальность, как силы применяются в случае агрессии. Я считаю, что это самый понятный формат", - сказал он.
И отметил, что если такого формата не будет, тогда все остальное выйдет дороже и сложнее.
Напомним, что во время пресс-конференции Зеленский объяснил, могут ли миротворцы ООН стать альтернативой военному контингенту.
РБК-Украина писало, что ранее The Telegraph сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что миссия ООН может стать альтернативой отправке европейских войск в Украину.
В то же время президент ответил, может ли быть подписано соглашение о перемирии в Саудовской Аравии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.