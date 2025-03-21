ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту: відповідь Зеленського

Київ, П'ятниця 21 березня 2025 16:57
UA EN RU
Чи можуть миротворці ООН стати альтернативою військовому контингенту: відповідь Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

ООН не зможе забезпечити захист України від повторного російського вторгнення. Тому такий варіант не є альтернативою потенційному військовому контингенту.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

"При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна підтримує "логічні стосунки" з представниками ООН, зокрема генсеком Антоніу Гутеррішем.

"ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що ООН не матиме жодного мандата захищати Україну, якщо Путін знову прийде з війною до нас", - додав глава держави.

За словами Зеленського, також невідомо, чи буде такий мандат на захист України у військового контингенту - поки що відповіді на це питання немає.

"Але, безумовно, коли є війська, є ППО і кораблі, є літаки і є серйозна армія, є серйозна розвідка наших партнерів в Україні, піти проти такої інфраструктури - дуже небезпечно для росіян", - наголосив він.

Глава держави сумнівається, що Росія боятиметься ООН, оскільки Москва цією війною порушила всі міжнародні норми.

Альтернатива контингенту

Нагадаємо, раніше The Telegraph писало, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що місія ООН може стати альтернативою відправленню європейських військ в Україну.

Таку ініціативу французький лідер уже нібито обговорював з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Російська Федерація Мирні переговори Війна в Україні Гарантії безпеки
NEWS
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом