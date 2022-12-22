Зеленський – Конгресу: нестача у ЗСУ бронетехніки та авіації затягує війну
Нестача у української армії сучасної бронетехніки та авіації суттєво затягує війну і дозволяє окупантам вбивати мирних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.
"Нестача у нас бронетехніки та авіації затягує цю війну і дозволяє Росії вбивати наших людей, тримати в тоталітарних умовах окуповані міста та села України. Така ваша підтримка – критично важлива. Як і фінансова допомога – буде правильним та своєчасним надати потрібний фінансовий пакет на 2023 рік", – зазначив президент України.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.
Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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