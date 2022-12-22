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Зеленський – Конгресу: нестача у ЗСУ бронетехніки та авіації затягує війну

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Вашингтон, Четвер 22 грудня 2022 03:21
Зеленський – Конгресу: нестача у ЗСУ бронетехніки та авіації затягує війну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Нестача у української армії сучасної бронетехніки та авіації суттєво затягує війну і дозволяє окупантам вбивати мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Нестача у нас бронетехніки та авіації затягує цю війну і дозволяє Росії вбивати наших людей, тримати в тоталітарних умовах окуповані міста та села України. Така ваша підтримка – критично важлива. Як і фінансова допомога – буде правильним та своєчасним надати потрібний фінансовий пакет на 2023 рік", – зазначив президент України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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