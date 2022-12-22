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Зеленский – Конгрессу: нехватка у ВСУ бронетехники и авиации затягивает войну

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 03:21
Зеленский – Конгрессу: нехватка у ВСУ бронетехники и авиации затягивает войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Нехватка у украинской армии современной бронетехники и авиации существенно затягивает войну и позволяет оккупантам убивать мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Нехватка у нас бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать наших людей, держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины. Такая ваша поддержка – критически важна. Как и финансовая помощь – будет правильным и своевременным предоставить нужный финансовый пакет на 2023 год", - отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед своим выступлением в зале.

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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