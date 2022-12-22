Зеленський у Конгресі: Україна не впала, вона живе та бореться

Україна не впала, вона живе і все ще бореться попри повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.

За його словами, російська тиранія втратила контроль над Україною. Вона більше ніколи не впливатиме на уми українського народу.

"Україна не впала. Україна жива і все ще бореться", - наголосив президент України, виступаючи у Конгресі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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