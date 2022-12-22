Зеленский в Конгрессе: Украина не упала, она живет и борется

Украина не упала, она живет и все еще борется, несмотря на полномасштабное российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

По его словам, российская тирания потеряла контроль над Украиной. Она больше никогда не будет влиять на умы украинского народа.

"Украина не упала. Украина жива и все еще борется", - отметил президент Украины, выступая в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед своим выступлением в зале.

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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