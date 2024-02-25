Зеленський про Конгрес США: вони знають, що підтримка потрібна впродовж місяця, це наш запит

Сполучені Штати Америки знають, що Україні необхідно надати допомогу протягом місяця. Про це також знають американські конгресмени.

Про це заявив президент Володимр Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. А інакше, я тоді не розумію, в якому ми світі починаємо жити. Ми розраховуємо на підтримку", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що США знають, що підтримка Україні потрібна впродовж місяця.

"Я зустрічався з сенаторами, всі сигнали, знає президент, влада, опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення протягом місяця. Це наш запит", - підкреслив він.

Блокування допомоги в США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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