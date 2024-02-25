ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о Конгрессе США: они знают, что поддержка нужна в течение месяца, это наш запрос

Воскресенье 25 февраля 2024 17:59
UA EN RU
Зеленский о Конгрессе США: они знают, что поддержка нужна в течение месяца, это наш запрос Фото: президент Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки знают, что Украине необходимо оказать помощь в течение месяца. Об этом также знают американские конгрессмены.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. А иначе, я тогда не понимаю, в каком мы мире начинаем жить. Мы рассчитываем на поддержку", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что США знают, что поддержка Украине необходима в течение месяца.

"Я встречался с сенаторами, все сигналы, знает президент, власть, оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - подчеркнул он.

Блокировка помощи в США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Конгресс США Война России против Украины
NEWS
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным