Зеленський у Канаді, де проходить саміт G7: яка програма візиту

Це перший саміт для президента США Дональда Трампа за його другої каденції. До слова, сам глава Білого дому достроково покинув саміт. В його адміністрації пояснили, що причиною такого кроку стала ситуація на Близькому Сході.

Хоча раніше очікувалося, що Трамп зустрінеться із Зеленським під час саміту "Великої сімки". Український президент розповідав про плани обговорити з американським колегою з оборонний пакет, який Україна готова купити у США.

При цьому сам Трамп, хоч і достроково покинув зустріч G7, він встиг зробити низку заяв, зокрема і щодо російсько-української війни.

Він назвав виключення РФ з G8 "помилкою". Мовляв, якби росіяни залишилися в групі, то не напали б на українців.

Крім того, Трамп заявив, що зволікає з санкціями, бо очікує на можливе "укладання угоди" про припинення війни в Україні.

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