Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Росії
Сполучені Штати Америки (США) не вводять санкції проти Російської Федерації (РФ), оскільки нібито очікують на укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа під час розмови з журналістами на саміті G7 ("Великої сімки"), якого цитує "Суспільне".
На запитання про те, чи підтримує Вашингтон заклик Європи до введення нових санкцій проти РФ, він відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".
Коли його запитали, чому Вашингтон самостійно не введе санкційні обмеження проти країни-терориста, Трамп заявив, що "чекає, щоб побачити, чи буде укладена угода". Зокрема пожалівся на те, що санкції нібито дорого обходяться США.
"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - пояснив він.
Санкції проти Росії
Санкції проти Росії стали одним з інструментів міжнародного тиску, спрямованих на ослаблення її економічного та політичного впливу. Вони торкаються різних сфер - від фінансів і технологій до персональних обмежень проти окремих осіб та компаній.
Обмеження поступово розширюються. Водночас країни, які їх запроваджують, намагаються боротись з лазівками, які дозволяють Росії обходити санкції.
Ще наприкінці травня сенатор Ліндсі Грем запропонував ухвалити законопроект про нові санкції США проти Росії. Документ передбачає, що Вашингтон запроваджує 500% мита проти тих країн, які продовжать купувати у РФ нафту, газ, уран та інші продукти.
На початку червня спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що санкції Штатів проти Росії підготовлені, а Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.
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