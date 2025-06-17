Зеленский в Канаде, где проходит саммит G7: какова программа визита

Это первый саммит для президента США Дональда Трампа при его второй каденции. К слову, сам глава Белого дома досрочно покинул саммит. В его администрации объяснили, что причиной такого шага стала ситуация на Ближнем Востоке.

Хотя ранее ожидалось, что Трамп встретится с Зеленским во время саммита "Большой семерки". Украинский президент рассказывал о планах обсудить с американским коллегой оборонный пакет, который Украина готова купить у США.

При этом сам Трамп, хоть и досрочно покинул встречу G7, он успел сделать ряд заявлений, в том числе и по российско-украинской войне.

Он назвал исключение РФ из G8 "ошибкой". Мол, если бы россияне остались в группе, то не напали бы на украинцев.

Кроме того, Трамп заявил, что медлит с санкциями, потому что ожидает возможного "заключения соглашения" о прекращении войны в Украине.

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