ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про кадрові рішення: щодо кожного кроку відбувається необхідне інформування

Новость на русском →
Київ, Вівторок 07 лютого 2023 16:11
Зеленський про кадрові рішення: щодо кожного кроку відбувається необхідне інформування Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна проводить кадрові престановки у сфері оборони, щоб посилити свою позицію. Щодо кожного такого кроку відбувається правильне інформування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді.

"Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав Зеленський.

Президент попросив утримуватися від поширення чуток та неправдивої інформації, які можуть послабити Україну.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Також зазначимо, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня Олексія Резнікова не відправлять у відставку з посади міністра оборони.

Детальніше про те, чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії