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Зеленский о кадровых решениях: по каждому шагу происходит необходимое информирование

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 16:11
Зеленский о кадровых решениях: по каждому шагу происходит необходимое информирование Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина проводит кадровые перестановки в сфере обороны, чтобы усилить свою позицию. По каждому такому шагу происходит правильное информирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде.

"Мы предпринимаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позицию Украины. Относительно каждого такого шага, кадрового или институционального, происходит необходимое информирование на том уровне, на котором принимаются решения", - сказал Зеленский.

Президент попросил воздерживаться от распространения слухов и ложной информации, которая может ослабить Украину.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел, а Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Также отметим, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе Алексея Резникова не отправят в отставку с должности министра обороны.

Детальнее о том, почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали - в материале РБК-Украина.

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