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Зеленский изменил состав Координационного совета по противодействию коронавирусу

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 18:31
Зеленский изменил состав Координационного совета по противодействию коронавирусу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Координационный совет были введены Иван Баканом и Дмитрий Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 23 марта.

"Ha частичное изменение статьи 3 Указа Президента Украины от 16 марта 2020 № 88 «О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" (с изменениями, внесенными Указом от 17 марта 2020 № 91) ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID -19 следующих лиц: Баканов Иван Геннадьевич - глава Службы безопасности Украины, Разумкова Дмитрий Александрович - глава Верховной рады Украины (по согласию)", - говорится в указе №104/2020.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел в состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом министра социальной политики Марину Лазебную.

16 марта Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей Совета является мониторинг ситуации и выработка предложений по эффективных мер против распространения коронавируса.

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