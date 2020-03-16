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Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:42
Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В совет войдет руководство страны и главы силовых органов

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указом президента создан Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по эффективных мер против распространения коронавируса.

Координационный совет имеет право:

  • получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;
  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Совет возглавил сам Зеленский, в состав нового органа вошли премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Илья Емец, а также руководители других силовых ведомств и представители Офиса президента.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в эти минуты в Офисе президента проходит заседание с участием представителей Кабинета министров. Заседание посвящено мерам по противодействию распространению коронавируса в Украине.

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