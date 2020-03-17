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Зеленский изменил состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 14:22
Зеленский изменил состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский ввел в состав совета Марину Лазебную

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом министра социальной политики Марину Лазебную. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 17 марта.

"На частичное изменение статьи из указа президента Украины от 16 марта 2020 № 88 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Лазебную Марину Владимировну - министра социальной политики Украины", - говорится в указе №91/2020.

Зеленский изменил состав Координационного совета по борьбе с коронавирусомНапомним, 16 марта Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей Совета является мониторинг ситуации и выработка предложений по эффективных мер против распространения коронавируса.

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано семь случаев коронавируса - четыре в Черновицкой области, один (летальный) в Житомирской и два в Киеве. При этом четверо украинцев заразились внутри страны, они не выезжали за границу.

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