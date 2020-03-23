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Зеленський змінив склад Координаційної ради по протидії коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 18:31
Зеленський змінив склад Координаційної ради по протидії коронавірусу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До Координаційної ради були введені Іван Баканом і Дмитро Разумков

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Координаційної ради з боротьби з коронавірусом главу Служби безпеки України Івана Баканова і голову Верховної ради Дмитра Разумкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 23 березня.

"Ha часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 16 березня 2020 № 88 «Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19" (зі змінами, внесеними Указом від 17 березня 2020 № 91) ввести до персонального складу Координаційної ради щодо протидії поширенню COVID -19 наступних осіб: Баканов Іван Геннадійович - голова Служби безпеки України, Разумкова Дмитро Олександрович - голова Верховної ради України (за згодою)", - йдеться в указі №104/2020

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський ввів до складу Координаційної ради по боротьбі з коронавірусом міністра соціальної політики Марину Лазебную.

16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірусу. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.

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