Зеленський в Італії зустрівся з представниками бізнесу: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Італії, зустрівся з представниками бізнесу. В зустрічі брали участь 30 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"На полях форуму "Амброзетті" в Черноббіо президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії - понад 30 провідних компаній із різних галузей економіки", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі, зокрема, вдалось обговорили повоєнну відбудову України - президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

"Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури", - зауважив Зеленський.

Крім того, президент подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз. Він також відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання, зокрема і як гуманітарну допомогу.

Зеленський додав, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.