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Зеленський в Італії зустрівся з представниками бізнесу: що обговорювали

Україна, Субота 07 вересня 2024 10:25
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Зеленський в Італії зустрівся з представниками бізнесу: що обговорювали Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Італії, зустрівся з представниками бізнесу. В зустрічі брали участь 30 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"На полях форуму "Амброзетті" в Черноббіо президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії - понад 30 провідних компаній із різних галузей економіки", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі, зокрема, вдалось обговорили повоєнну відбудову України - президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

"Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури", - зауважив Зеленський.

Крім того, президент подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз. Він також відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання, зокрема і як гуманітарну допомогу.

Зеленський додав, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.

Візит Зеленського до Італії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії 6 вересня. Там він візьме участь у економічному форумі.

Зазначимо, що Зеленський останніми днями має досить активний міжнародний порядок денний. Раніше РБК-Україна писало, що 6 вересня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Німеччини. Там взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

Після цього планувалася поїздка до Італії.

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Володимир Зеленський Італія
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