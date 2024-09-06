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Зеленський прилетів в Італію: який порядок денний візиту

П'ятниця 06 вересня 2024 19:53
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Зеленський прилетів в Італію: який порядок денний візиту Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 вересня, прибув до Черноббіо, Італія. Там він візьме участь у економічному форумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Під час форуму, Зеленський виступить на панельній дискусії під назвою "Російська агресія проти України". Також 7 вересня у Зеленського заплановано зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Варто зауважити, що свій візит до Італії Зеленський анонсував перед поїздкою до Німеччини, де взяв участь у засіданні у форматі "Рамштайн".

Допомога Україні від Італії

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, в які входять зенітні ракети, артилерійські знаряддя, бронетехніка і боєприпаси. Окрім цього італійські інструктори навчають українських військових використовувати західну зброю.

Раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакету допомоги.

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