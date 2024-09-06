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Зеленський прибув на засідання "Рамштайну", після цього вирушить до Італії

П'ятниця 06 вересня 2024 10:59
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Зеленський прибув на засідання "Рамштайну", після цього вирушить до Італії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини, щоб взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Після цього планує відвідати Італію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", - заявив президент.

Під час засідання, як розповів Зеленський, він:

  • особисто візьме участь у засіданні;
  • зустрінеться з головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом;
  • проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Візит до Італії

За словами президента, після цього він вирушить до Італії, щоб взяти участь у Міжнародному економічному форумі "Амброзетті" й зустрітись з представниками італійського бізнесу.

Зокрема він Італії він переговорить з головою Ради міністрів Джорджею Мелоні.

"Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - додав він.

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Володимир Зеленський Італія
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