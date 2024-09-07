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Зеленский в Италии встретился с представителями бизнеса: что обсуждали

Украина, Суббота 07 сентября 2024 10:25
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Зеленский в Италии встретился с представителями бизнеса: что обсуждали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский, находясь в Италии, встретился с представителями бизнеса. Во встрече участвовали 30 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"На полях форума "Амброзетти" в Черноббьо президент Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса Италии - более 30 ведущих компаний из разных отраслей экономики", - говорится в сообщении.

Во время встречи, в частности, удалось обсудить послевоенное восстановление Украины - президент подчеркнул, что нужно будет не просто восстанавливать, а строить качественно новую экономику и современную инфраструктуру.

"Реконструкция Украины должна предусматривать внедрение инновационных технологий и новейшей инфраструктуры", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил итальянских предпринимателей за то, что они развивают свои проекты в Украине уже сейчас. Он также отметил компании, поставляющие украинским партнерам энергооборудование, в том числе как гуманитарную помощь.

Зеленский добавил, что итальянский бизнес может заинтересовать сотрудничество с Украиной прежде всего в оборонном производстве, машиностроении, энергетике, аэрокосмической и ІТ-отрасли.

Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию 6 сентября. Там он примет участие в экономическом форуме.

Отметим, что у Зеленского в последние дни достаточно активная международная повестка. Ранее РБК-Украина писало, что 6 сентября президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Там принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

После этого планировалась поездка в Италию.

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