Зеленский в Италии встретился с представителями бизнеса: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский, находясь в Италии, встретился с представителями бизнеса. Во встрече участвовали 30 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"На полях форума "Амброзетти" в Черноббьо президент Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса Италии - более 30 ведущих компаний из разных отраслей экономики", - говорится в сообщении.

Во время встречи, в частности, удалось обсудить послевоенное восстановление Украины - президент подчеркнул, что нужно будет не просто восстанавливать, а строить качественно новую экономику и современную инфраструктуру.

"Реконструкция Украины должна предусматривать внедрение инновационных технологий и новейшей инфраструктуры", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил итальянских предпринимателей за то, что они развивают свои проекты в Украине уже сейчас. Он также отметил компании, поставляющие украинским партнерам энергооборудование, в том числе как гуманитарную помощь.

Зеленский добавил, что итальянский бизнес может заинтересовать сотрудничество с Украиной прежде всего в оборонном производстве, машиностроении, энергетике, аэрокосмической и ІТ-отрасли.