М'яч на боці Угорщини? Зеленський натякнув, від чого залежить доля "Дружби"

Україна, Неділя 24 серпня 2025 17:52
М'яч на боці Угорщини? Зеленський натякнув, від чого залежить доля "Дружби" Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Каріна Левицька

Існування нафтопроводу "Дружба", як і політичної "дружби" між Україною й Угорщиною тепер напряму пов’язане з позицією Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

Журналіст під час пресконференції запитав, чи після ударів по нафтопроводу "Дружба" та звернень до президента США Дональда Трампа Україна отримала додаткові важелі впливу на Угорщину, зокрема щодо зняття вето на відкриття переговорних кластерів про вступ до ЄС.

У відповідь було зазначено, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами, але зараз її подальше існування залежить від позиції Угорщини.

"Ми завжди підтримували "дружбу" між Україною та Угорщиною, а тепер існування "дружби" залежить від Угорщини", - зазначив Зеленський

Таким чином під час пресконференції пролунала оцінка, що майбутнє нафтопроводу та взаємини з Будапештом тепер визначатиме саме угорська сторона.

Удари по нафтопроводу "Дружба"

Зауважимо, що перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня, уже 18 серпня ЗСУ завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ.

Внаслідок цієї атаки почалася пожежа на об’єкті, а росіяни повністю зупинили перекачування нафти трубопроводом "Дружба".

Вже 21 серпня дрони знову вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.

Примітно, що це сталось буквально через добу після того, як міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто похизувався новинами про відновлення роботи нафтопровіду.

Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський навіть дещо потролив Сійярто, зазначивши, що Угорщина має від ЄС такий самій рівень солідарності, який демонструє в інших питаннях.

Тим часом прем’єр Угорщини Віктор Орбан похизувався відповіддю президента США Дональда Трампа на свій лист-скаргу.

В ньому Трамп начебто називає Орбана своїм "великим другом" і заявляє, що "дуже злиться" через удари по нафтопроводу "Дружба".

