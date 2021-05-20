Зеленский исключил возвращение Гройсмана, Тимошенко и Яценюка к власти

В частности, Зеленскому задали вопрос о том, есть ли вероятность того, что представители предыдущей власти могут стать частью его команды.

"Новые лица, которые были, они уже состарились и они уже с опытом… Если вы имеете в виду людей с "мощным опытом", как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите", - отметил президент.

Отметим, Владимир Гройсман занимал пост премьер-министра в 2016-2019 годах, Арсений Яценюк возглавлял правительство с 2014 по 2016 год. Юлия Тимошенко является лидером "Батькивщины", была премьером в 2005 году и с 2007 по 2010 год.