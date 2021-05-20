Зеленський виключив повернення Гройсмана, Тимошенко і Яценюка до влади

Президент України Володимир Зеленський виключає, що за його президентства до влади можуть повернутися такі люди як Володимир Гройсман, Юлія Тимошенко або Арсеній Яценюк. На його думку, нові обличчя у владі вже набралися досвіду.

Про це він заявив на прес-конференції у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, чи є ймовірність того, що представники попередньої влади можуть стати частиною його команди.

"Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом ... Якщо ви маєте на увазі людей з "потужним досвідом", як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите ", - зазначив президент .

Відзначимо, Володимир Гройсман займав пост прем'єр-міністра в 2016-2019 роках, Арсеній Яценюк очолював уряд з 2014 по 2016 рік. Юлія Тимошенко є лідером "Батьківщини", була прем'єром в 2005 році та з 2007 по 2010 рік.