Зеленский не исключил, что может прервать визит в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что может прервать визит в Турцию. Об этом он сказал в ходе экстренного совещания с силовиками из-за эскалации ситуации на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, турецкая сторона с пониманием относится к возможному прерыванию визита украинского лидера.

"Я сейчас уже должен был лететь в Турцию, сейчас срочно будем вылетать, если что-то у нас состоится, то мне придется вернуться. Турецкая сторона об этом знает, и с пониманием относится президент Турции Эрдоган. Я надеюсь, что все будет спокойно", - заявил президент.

Напомним, украинский президент будет находиться с визитом в Турции 7-8 августа. Зеленский в Турции проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, украинский лидер встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Отметим, Зеленский сегодня провел срочное заседание с силовиками из-за гибели украинских бойцов в зоне ООС. Президент заявил, что позвонил главе РФ Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 6 августа в районе операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранение.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Он подчеркивал, что обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.