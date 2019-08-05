Зеленский на этой неделе встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также проведет встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин

Президент Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турции 7-8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в Турции проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, украинский президент встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Напомним, Зеленский посетит Польшу 1 сентября на приглашение президента Польши Аджея Дуда.

Кроме этого, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Однако, Трамп в Украине еще не собирается ехать.

Ранее Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. Напомним, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Раду.