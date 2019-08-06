ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погибли четверо военных ВСУ, еще один ранен

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 19:50
На Донбассе погибли четверо военных ВСУ, еще один ранен
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 6 августа в районе проведенния операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"  боевики совершили три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - один.

"В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинский военных. Боевики совершили два провокационных обстрела украинских позиций.

Отметим, что погибли четыре военнослужащих одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Также он отметил, что этот обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.

На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке На Донбассе боевики за сутки четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь