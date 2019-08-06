На Донбассе погибли четверо военных ВСУ, еще один ранен

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 6 августа в районе проведенния операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - один.

"В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинский военных. Боевики совершили два провокационных обстрела украинских позиций.

Отметим, что погибли четыре военнослужащих одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Также он отметил, что этот обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.