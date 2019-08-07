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Зеленський не виключив, що може перервати візит до Туреччини


Президент допускає, що може перервати візит через ескалацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що може перервати візит до Туреччини. Про це він сказав в ході екстреної наради з силовиками через ескалацію ситуації на Донбасі, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, турецька сторона з розумінням ставиться до ймовірного переривання візиту українського лідера.

"Я зараз уже повинен був летіти до Туреччини, зараз терміново будемо вилітати, якщо щось у нас відбудеться, то мені прийдеться повернутися. Турецька сторона про це знає, і з порозумінням відноситься президент Туреччини Ердоган. Я надіюсь, що все буде спокійно", - заявив президент.

Нагадаємо, український президент перебуватиме з візитом у Туреччині 7-8 серпня. Зеленський у Туреччині проведе переговори з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Крім того, український лідер зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм I.

Відзначимо, Зеленський сьогодні провів термінове засідання з силовиками через загибель українських бійців у зоні ООС. Президент заявив, що зателефонував голові РФ Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби 6 серпня у районі операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, четверо військових загинули, ще один - отримав поранення.

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Він підкреслював, що обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.

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