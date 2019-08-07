Зеленський не виключив, що може перервати візит до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що може перервати візит до Туреччини. Про це він сказав в ході екстреної наради з силовиками через ескалацію ситуації на Донбасі, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, турецька сторона з розумінням ставиться до ймовірного переривання візиту українського лідера.

"Я зараз уже повинен був летіти до Туреччини, зараз терміново будемо вилітати, якщо щось у нас відбудеться, то мені прийдеться повернутися. Турецька сторона про це знає, і з порозумінням відноситься президент Туреччини Ердоган. Я надіюсь, що все буде спокійно", - заявив президент.

Нагадаємо, український президент перебуватиме з візитом у Туреччині 7-8 серпня. Зеленський у Туреччині проведе переговори з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Крім того, український лідер зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм I.

Відзначимо, Зеленський сьогодні провів термінове засідання з силовиками через загибель українських бійців у зоні ООС. Президент заявив, що зателефонував голові РФ Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби 6 серпня у районі операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, четверо військових загинули, ще один - отримав поранення.

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Він підкреслював, що обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.