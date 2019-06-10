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Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА


Кабинет министров Украины на сегодняшний день утвердил снятие лишь 13 руководителей областей

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Кабинет министров Украины на сегодняшний день утвердил снятие лишь 13 руководителей областей.

"Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - сообщила Мендель. 

По ее словам, сейчас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команды", - отметила пресс-секретарь. 

Также она добавила, что Администрации президента помогают несколько международных HR-компаний, а также активисты и волонтеры в регионах, которые предлагают кандидатуры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров попросит президента уволить глав областных государственных администраций. По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. "Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.

РБК-Украина писало, что главы Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко уже ушли в отставку.

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