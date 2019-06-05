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Кабмин попросит президента уволить глав ОГА

Новости » Политика    05.06.2019 - 12:56
Кабмин попросит президента уволить глав ОГА
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По словам Гройсмана, Кабмин как можно быстрее проведет все подготовительные работы

Кабинет министров сегодня попросит президента Владимира Зеленского уволить глав обласных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. И ожидаем, что Администрация президента вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы", - заявил он.

Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. "Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.

РБК-Украина писало, что главы Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко уже ушли в отставку.

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